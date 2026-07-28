Bắt đối tượng trộm 17 điện thoại di động, trị giá gần 700 triệu đồng

Khoảng 7 giờ ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Ngọc Hậu, sinh năm 1996, trú phường Điện Bàn là quản lý Chi nhánh Điện máy Xanh tại thôn Trung Đông, xã Duy Xuyên về việc cửa hàng bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max các loại, tổng trị giá gần 700 triệu đồng.

Lê Việt Cường bị tạm giữ cùng tang vật vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Duy Xuyên khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác minh, truy xét đối tượng. Xác định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, thủ đoạn chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đối phó các biện pháp giám sát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 8 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ và triệu tập đối tượng nghi vấn là Lê Việt Cường, sinh năm 1995, trú khu Hòa Thọ Đông, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng để đấu tranh. Tại cơ quan Công an, Lê Việt Cường khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã lên kế hoạch đột nhập các cửa hàng điện máy để trộm cắp tài sản.

Khoảng 23 giờ ngày 24/7/2026, Cường chuẩn bị sẵn công cụ, mặc áo khoác, đeo khẩu trang che kín mặt rồi điều khiển xe đến khu vực gần cửa hàng, gửi xe cách hiện trường khoảng 900m và đi bộ tiếp cận. Đối tượng cạy cửa thoát hiểm để đột nhập vào bên trong, phá tủ chứa tài sản, dùng bật lửa đốt làm hư hỏng máy chủ lưu trữ dữ liệu camera nhằm xóa dấu vết, sau đó lấy 19 điện thoại iPhone 17 Pro Max bỏ vào ba lô rồi tẩu thoát. Sau khi gây án, Cường liên tiếp đặt hai chuyến xe công nghệ di chuyển qua nhiều tuyến đường trước khi quay về nhà cất giấu toàn bộ số tài sản vừa trộm cắp…

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ Lê Việt Cường để tiếp tục điều tra làm rõ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Việt Cường về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi có liên quan.