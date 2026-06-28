Đồng Tháp bắt giữ nhiều đối tượng đột nhập vào trụ sở Tổ CSGT trộm cắp tài sản

Vào lúc 1h30’ ngày 28/6, Công an xã Phú Hựu, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông đường bộ, thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2 - Công an tỉnh Đồng Tháp, đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản - là các xe mô tô vi phạm đang được tạm giữ, tại Tổ Cảnh sát giao thông thuộc ấp Phú Hòa 1, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp.

Các đối tượng đột nhập vào trụ sở cơ quan công an trộm tài sản bị xử lý

Các đối tượng gồm: Nguyễn Phạm Đăng Khôi (sinh năm 2012), ngụ ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu; La Hữu Trí (sinh năm 2013), ngụ ấp Phú Hòa 1, xã Phú Hựu; Biện Hoàng Huy (sinh năm 2011), ngụ ấp Phú Hưng 1, xã Phú Hựu; Lê Anh Hoàng (sinh năm 2012), ngụ ấp An Hòa 1, xã Phú Hựu.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 1 giờ ngày 28/6, cả nhóm đi bộ đến trụ sở Tổ Cảnh sát giao thông. Trong đó, Khôi, Trí và Hoàng trực tiếp đột nhập vào bên trong lấy trộm 2 xe mô tô thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Huy đứng bên ngoài cảnh giới nên cũng bị đưa về làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.