Bắt giữ đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản ở Lâm Đồng

Trước đó, Trịnh Đông đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của công dân trên địa bàn. Sau khi bị cơ quan chức năng khởi tố, Đông đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt đứt mọi liên lạc.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định truy nã đối với Trịnh Đông về tội “Trộm cắp tài sản”.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Phan Thiết đã phát hiện một đối tượng có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng đang bị truy nã xuất hiện trên địa bàn phường.

Công an phường Phan Thiết làm việc với đối tượng (Ảnh: CALĐ).

Vào lúc 15h30 ngày 25/5, Tổ công tác Công an phường Phan Thiết đã khống chế và bắt giữ thành công Trịnh Đông.

Tại trụ sở công an, qua đấu tranh khai thác nhanh, Trịnh Đông đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cũng như quá trình lẩn trốn qua nhiều địa bàn trước khi bị bắt.