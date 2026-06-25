Bắt đối tượng trộm xe máy Honda Vision, mang đi cầm cố lấy 18 triệu đồng

Trước đó, Công an phường Thanh Liệt tiếp nhận đơn trình báo của anh H.T.H (SN 2006, quê Gia Lai) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Honda Vision tại ngõ 68 Triều Khúc, phường Thanh Liệt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thanh Liệt đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh và truy tìm đối tượng gây án. Qua điều tra, đến ngày 23/6/2026, lực lượng chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Trịnh Đức Thiện (SN 2006, trú huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng Trịnh Đức Thiện tại cơ quan công an

Công an phường Thanh Liệt đã triệu tập Thiện đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã lấy trộm chiếc xe máy của bị hại, sau đó mang cầm cố tại một tiệm cầm đồ trên đường Cầu Diễn với số tiền 18 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Hiện, Công an phường Thanh Liệt đang tạm giữ Trịnh Đức Thiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.