Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, ngày 10/6/2026, tại bản Phôn Sa Vẳn, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Nậm Cắn chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Xiêng Khoảng bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Mùa Nênh Thông (SN 1950, đăng ký thường trú tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Mùa Nênh Thông bị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/3/1997, tại huyện Kỳ Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An, Mùa Nênh Thông vận chuyển một ba lô chứa 6,2kg thuốc phiện. Sau khi bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn. Ngày 7/4/1997, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An ra Lệnh truy nã đặc biệt số 64 đối với Mùa Nênh Thông về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, trong gần 30 năm lẩn trốn tại Lào, Mùa Nênh Thông liên tục thay đổi nơi cư trú. Khoảng 4 năm đầu, đối tượng sống ẩn náu trong rừng, hoạt động tại khu vực biên giới. Sau đó, đối tượng thay tên, đổi họ, nhập quốc tịch Lào, kết hôn với người địa phương và sinh sống tại vùng đồng bào Mông ở tỉnh Xiêng Khoảng nhằm che giấu thân phận, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Quá trình xác minh, truy tìm đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã rà soát, xác minh nhiều nguồn tin, đồng thời duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Xiêng Khoảng để xác định nơi ẩn náu của đối tượng.

Sau quá trình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/6/2026, Ban chuyên án đã bắt giữ thành công Mùa Nênh Thông tại bản Phôn Sa Vẳn, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, chấm dứt gần ba thập kỷ lẩn trốn của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, việc bắt giữ thành công Mùa Nênh Thông thể hiện hiệu quả phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam và Lào trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đồng thời góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới và là kết quả nổi bật trong tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.