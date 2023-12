Bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại khu công nghiệp

Trước đó, ngày 15/4/2023, do xảy ra mâu thuẫn, có hai nhóm đối tượng đã huy động 50 người, chủ yếu là các thanh niên từ 14 - 21 tuổi trú tại thành phố Cao Bằng, huyện Hòa An và huyện Nguyên Bình, Cao Bằng đem theo gạch đá, dao phóng lợn, mã tấu và bom xăng tới gặp nhau tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng để “giải quyết ân oán”. Các đối tượng đã dùng xe mô tô để va chạm với nhau, khiến một số người bị thương.

Đối tượng Hoàng Kiềm Ghuyện.

Công an thành phố Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố bị can 19 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong đó ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 37 bị can.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Hoàng Kiềm Ghuyện có tham gia trong vụ án trên, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Kiềm Ghuyện về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 04/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Kiềm Ghuyện.

Ngày 15/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện, bắt giữ được Hoàng Kiềm Ghuyện khi y đang lẩn trốn tại Khu Công nghiệp xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an thành phố Cao Bằng điều tra theo thẩm quyền.