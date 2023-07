Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm ở Bình Thuận

Bắt giữ 3 người Hàn Quốc thuộc đối tượng truy nã đỏ của Interpol

VOV.VN - Ngày 1/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM cho biết, Công an Thành phố cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các cơ quan liên quan đã bắt giữ 3 người Hàn Quốc thuộc đối tượng truy nã đỏ của Interpol.