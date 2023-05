Truy nã đối tượng buôn ma túy từ nước ngoài về Việt Nam

Theo điều tra của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội, quá trình sinh sống tại Đức, đối tượng Trịnh Hương đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ Cộng hòa Liên Bang Đức, Cộng hòa Séc đem về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Trịnh Hương.

Khoảng tháng 4/2022, đối tượng đã thuê vận chuyển 04 thùng hàng, bên trong chứa khoảng 134.738 viên “thuốc lắc” (MDMA) và gần 01 kg chất m.a t.úy Ketamine thì bị cơ quan Công an phát hiện.



Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 22/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi bị can đối với Trịnh Hương về tội Mua bán trái phép chất m.a t.úy. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn, hiện không rõ tung tích ở đâu.

Ngày 30/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Hương.



Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (SĐT: 0967751551), cơ quan Công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.