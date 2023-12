Bắt được kẻ trộm xe máy ở Bình Dương nhờ hình ảnh camera

Ngày 22/12, lãnh đạo Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Cao Đăng Quyết (35 tuổi, quê Nghệ An) để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Quyết bị người dân và công an bắt giữ (ảnh: CA).

Trước đó, khoảng 4h ngày 20/12, ông Quách Văn Hôn (40 tuổi, quê Cà Mau) tạm trú tại khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP.Dĩ An để xe máy trước phòng trọ thì bị kẻ gian trộm cắp.

Khi phát hiện xe bị mất, ông Hôn nhờ chủ trọ cho xem lại camera. Qua hình ảnh camera phát hiện có một thanh niên đột nhập vào dãy trọ, sau đó bẻ khóa dắt xe máy đi.

Đến ngày 21/12, trong lúc đang ngồi trong phòng trọ, ông Hôn thấy nam thanh niên đi ngang phòng trọ có đặc điểm giống tên trộm xe máy của mình nên chặn lại hỏi.

Thấy có người gọi, nam thanh niên này hốt hoảng bỏ chạy. Lúc này, ông Hôn vừa đuổi theo vừa nhờ mọi người bắt giữ đối tượng.

Nghe tiếng tri hô, lực lượng Công an phường An Bình đang tuần tra phối hợp với người dân xung quanh chặn đường, bắt giữ nam thanh niên đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Quyết khai nhận đã lấy trộm xe máy của Hôn đem đi bán lấy tiền tiêu xài.