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Bắt giam kẻ dùng dao sát hại hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân

Chủ Nhật, 17:30, 08/11/2026
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VOV.VN - Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Giàng Seo Páo (SN 1990, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 11h ngày 3/11, Công an xã Bắc Hà nhận được tin báo từ Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà về trường hợp anh G.S.N. (SN 1985, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, với nhiều vết thương ở vùng ngực, mạn sườn trái, khuỷu tay trái và lưng. Mặc dù được các y, bác sĩ tích cực cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an xã Bắc Hà triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và truy tìm đối tượng gây án.

bat giam ke dung dao sat hai hang xom vi mau thuan ca nhan hinh anh 1

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Giàng Seo Páo, trú cùng thôn, là người gây án. Sau khi được vận động, Páo đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Páo khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng và anh G.S.N. xảy ra xô xát. Páo sau đó sử dụng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh N., khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong.

Quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng, trong đó có một con dao nhọn dài 25,7cm được xác định là hung khí gây án, một điện thoại di động của đối tượng cùng nhiều dấu vết liên quan tại hiện trường.

bat giam ke dung dao sat hai hang xom vi mau thuan ca nhan hinh anh 2
Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng Seo Páo. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Giàng Seo Páo về tội Giết người, quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Thành Đạt - Văn Đức/Tiền Phong
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