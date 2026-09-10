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Đối tượng bị truy nã về tội đe dọa giết người ra đầu thú ở Hải Phòng

Thứ Năm, 12:42, 10/09/2026
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VOV.VN - Sau thời gian lẩn trốn, Lê Văn Khải, đối tượng bị truy nã về tội “Đe dọa giết người”, đã được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (TP) Hải Phòng vận động ra đầu thú.

Đối tượng Lê Văn Khải bị truy nã về tội “Đe dọa giết người”, đã được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vận động ra đầu thú.

Công an TP Hải Phòng thông tin, ngày 9/9/2026, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động thành công Lê Văn Khải (SN 1993, trú tại thôn Tiên Cường, xã Quyết Thắng, TP Hải Phòng), đối tượng truy nã nguy hiểm về tội “Đe dọa giết người”, ra đầu thú.

Trước đó, ngày 17/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Khải về hành vi “Đe dọa giết người”.

Doi tuong bi truy na ve toi de doa giet nguoi ra dau thu o hai phong hinh anh 1
Đối tượng Lê Văn Khải.  Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2026, Khải và vợ là chị N.T.H xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con. Trong thời gian này, Khải đến nhà chị N.T.H để thăm con nhưng bị ngăn cản. Do bức xúc, Khải nhiều lần chửi bới, đe dọa đến tính mạng chị N.T.H.

Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó khởi tố Lê Văn Khải về tội “Đe dọa giết người”. Tuy nhiên, Khải đã bỏ khỏi địa phương, lẩn trốn và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Xác định hành vi của đối tượng gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến tinh thần và cuộc sống của mẹ con chị N.T.H, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời kiên trì phối hợp với người thân để vận động, thuyết phục Khải ra đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Sau quá trình vận động, ngày 9/9, Lê Văn Khải đã đến Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các đối tượng đang bị truy nã sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cơ quan công an khẳng định, mọi hành vi lẩn trốn đều không thể giúp đối tượng thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng.

PV/VOV.VN
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