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Khởi tố 7 bị can trong vụ án mạng bắt nguồn từ tiếng nẹt bô

Thứ Bảy, 17:02, 03/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố, tạm giam 7 bị can liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Chư A Thai, bắt nguồn từ mâu thuẫn khi một nhóm thanh niên nẹt bô xe máy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố các bị can gồm: Nay Thul (sinh năm 2010), Ksor Tú (sinh năm 2009), Nay Na Tô (sinh năm 2008), Rcom Bình (sinh năm 2008), Rmah Phú (sinh năm 2009), Ksor Huyên (sinh năm 2008) và Rmah Hải (sinh năm 2009), cùng trú tại xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 20/9, nhóm của Rcom Bình đang ngồi trước một quán billiards tại làng Glung Mơ Lang thì nhìn thấy 2 xe mô tô chở 4 người đi ngang qua, có hành vi nẹt bô.

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Các bị can liên quan trong vụ án mạng. (ảnh: Công an Gia Lai)

Cho rằng nhóm này khiêu khích, các đối tượng rủ nhau tìm để đánh nhau rồi về nhà chuẩn bị hung khí.

Khoảng 1h30 ngày 21/9, nhóm của Rcom Bình đến khu vực cầu kênh mương thủy lợi Ayun Hạ và gặp nhóm của Siu Chun đang ngồi uống rượu. Hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc đánh nhau, Rmah Phú dùng kiếm chém vào vùng cổ của Rmah Tại, sau đó tiếp tục gây thương tích cho Rơ Ô Hải (sinh năm 2006). Rmah Tại bỏ chạy được khoảng 40m thì ngã xuống.

Một đối tượng khác trong nhóm dùng dao tự chế đánh trúng tay Rmah Tiếu.

Sau khi gây án, nhóm thanh thiếu niên mang hung khí về cất giấu. Rmah Tại được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Rơ Ô Hải bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ điều tra khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Chư A Thai và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy xét, triệu tập những người liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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