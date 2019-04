Bắt giam Phúc XO cùng em trai vì liên quan đến tổ chức sử dụng ma túy

Sau 2 ngày điều tra, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam ông Trần Ngọc Phúc (tự Phúc XO, sinh năm 1983, ngụ quận 12) - chủ karaoke Pharaon cùng với em trai Trần Ngọc Tài về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phúc XO và em trai ruột bị bắt

Ngoài Phúc và Tài bị thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam thì trong chiều 12/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) - Công an TP HCM cũng tiến hành bắt giữ 12 người khác có liên quan đến việc cung cấp và tổ chức sử dụng ma túy. Trong đó có 3 nghi can bị bắt quả tang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong tụ điểm karaoke XO, còn 11 nghi can bị khởi tố, bắt giữ trong quá trình đấu tranh khai thác.



Như VOV đưa tin, trước đó ngày 10/4 việc kiểm tra đột xuất tụ điểm Karaoke của ông Trần Ngọc Phúc - Phúc XO, nằm trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, công an phát hiện nhiều nam nữ thanh niên có biểu hiện đang phê ma tuý “bay lắc” bên trong.

Sáng cùng ngày, Công an TP HCM đã triệu tập Phúc XO đến trụ sở để phục vụ việc điều tra và lấy lời khai một số người có liên quan.

Phúc XO, người được biết đến là đại gia đeo vàng nhiều nhất Việt Nam, vài tháng trở lại đây khá nổi tiếng trên mạng xã hội khi được giới youtuber đăng tải nhiều clip đeo khoảng 17 kg vàng trên người. Ngoài ra, Phúc XO còn sắm theo nhiều vật dụng bằng vàng như: siêu xe mạ vàng, mũ vàng…

Phúc XO cũng sở hữu dàn xe máy có biển số ngũ quý cực độc và những siêu xe ô tô, mô tô hiếm có tại Việt Nam. Phúc XO từng giới thiệu trên mạng xã hội về gia cảnh nghèo khó, tự vươn lên trong cuộc sống nhờ kinh doanh dầu ăn. Trong các clip, Phúc XO tự nhận là chủ quán karaoke đẳng cấp có thương hiệu XO./.

