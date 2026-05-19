中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cần gạt nước ô tô tại Hà Nội

Thứ Ba, 18:26, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Yên Nghĩa (Hà Nội) vừa bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp cần gạt nước mưa của nhiều xe ô tô, tổng trị giá tài sản khoảng 40 triệu đồng.

Ngày 19/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Nghĩa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trộm cắp cần gạt nước mưa xe ô tô xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 13/5/2026, Công an phường Yên Nghĩa tiếp nhận tin báo của anh L. (SN 1988, trú tại phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) về việc 5 gia đình tại tổ dân phố 17 bị kẻ gian lấy trộm 5 bộ cần gạt nước mưa ô tô. Theo trình báo, tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 40 triệu đồng.

bat giu 2 doi tuong chuyen trom can gat nuoc o to tai ha noi hinh anh 1
Hai đối tượng bị bắt giữ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và xác định hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Văn Viên (SN 1978, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Hữu Tài (SN 1983, trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an phường Yên Nghĩa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Cần gạt nước ô tô Phường Yên Nghĩa trộm cắp tài sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi
Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi

VOV.VN - Ngày 6/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an các địa phương liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi. Các vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong quản lý tài sản tại cơ sở kinh doanh.

Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi

Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi

VOV.VN - Ngày 6/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an các địa phương liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi. Các vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong quản lý tài sản tại cơ sở kinh doanh.

Bắt đối tượng trộm cắp tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội
Bắt đối tượng trộm cắp tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội

VOV.VN - Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự một đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực chợ đầu mối phía Nam, thu giữ tang vật là điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Bắt đối tượng trộm cắp tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội

Bắt đối tượng trộm cắp tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội

VOV.VN - Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự một đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực chợ đầu mối phía Nam, thu giữ tang vật là điện thoại iPhone 14 Pro Max.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật