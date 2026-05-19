Bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cần gạt nước ô tô tại Hà Nội

Ngày 19/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Nghĩa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trộm cắp cần gạt nước mưa xe ô tô xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 13/5/2026, Công an phường Yên Nghĩa tiếp nhận tin báo của anh L. (SN 1988, trú tại phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) về việc 5 gia đình tại tổ dân phố 17 bị kẻ gian lấy trộm 5 bộ cần gạt nước mưa ô tô. Theo trình báo, tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 40 triệu đồng.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và xác định hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Văn Viên (SN 1978, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Hữu Tài (SN 1983, trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an phường Yên Nghĩa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.