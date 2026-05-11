Đột nhập hàng loạt nhà dân ở Hà Nội, trộm hàng trăm triệu đồng

Thứ Hai, 22:22, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng cho biết, vừa điều tra, bắt giữ Lưu Đình Quyết - đối tượng có nhiều tiền án, liên tiếp gây ra các vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản tại xã Đa Phúc, Hà Nội và nhiều xã lân cận với tổng giá trị tài sản hàng trăm triệu đồng.

Ngày 11/5, Công an Hà Nội cho biết, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, Công an xã Đa Phúc, Hà Nội đã chủ động nắm tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản.

Đối tượng và tang vật vụ án

Đối tượng bị bắt giữ là Lưu Đình Quyết (SN 2003, HKTT tại khu phố Thuận An, phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh; hiện ở tại đường Lĩnh Nam, phường Tương Mai, TP Hà Nội). Theo cơ quan công an, Quyết là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, năm 2023, Quyết bị TAND huyện Đông Anh (cũ) xử phạt 26 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản. Năm 2024, đối tượng tiếp tục bị TAND huyện Văn Lâm (cũ) thuộc tỉnh Hưng Yên xử phạt 38 tháng tù. Đến tháng 9/2025, Quyết được đặc xá trở về địa phương.

Qua điều tra, Công an xã Đa Phúc xác định, Lưu Đình Quyết đã thực hiện vụ đột nhập nhà dân tại thôn Đông Ngàn, xã Đa Phúc. Lợi dụng thời điểm chủ nhà vắng mặt, đối tượng trèo qua tường rào phía sau, đột nhập rồi lục soát tủ quần áo, lấy trộm 2 chỉ vàng tây.

Sau đó, Quyết xuống khu vực gầm cầu thang, dùng công cụ cạy phá két sắt, lấy trộm 39 triệu đồng tiền mặt. Chưa dừng lại, đối tượng còn đập vỡ lợn đất để lấy toàn bộ số tiền bên trong trước khi tẩu thoát qua cửa sổ.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục làm rõ, với thủ đoạn tương tự, Quyết đã đột nhập nhà chị D.T.Đ. (SN 1993) tại thôn Phú Hạ, xã Kim Anh, lấy trộm 20 triệu đồng cùng nhiều trang sức, tổng trị giá khoảng 88 triệu đồng.

Chưa hết, đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ đột nhập nhà anh H.V.N. tại thôn Đồng Lạc, xã Sóc Sơn, lấy trộm 65 triệu đồng tiền mặt.

Theo tài liệu điều tra, Lưu Đình Quyết thường điều khiển xe máy đi một mình qua các khu dân cư để tìm sơ hở. Đối tượng chủ yếu lựa chọn thời điểm buổi chiều, khi người lớn đi làm, trẻ em đi học, nhà không có người trông coi để đột nhập trộm cắp tài sản.

Đối tượng đi xe máy tìm sơ hở nhà dân để trộm cắp tài sản

Qua vụ việc, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên kiểm tra, gia cố cửa khóa; không để tài sản có giá trị ở nơi sơ hở; chủ động lắp đặt camera an ninh và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện người lạ hoặc các dấu hiệu nghi vấn để phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm.

Cao Thắng/VOV.VN
Làm rõ nhóm thiếu niên ở Thái Nguyên cướp tài sản sau 3 giờ truy xét

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt hành chính một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, sử dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên nền tảng Zalo.

