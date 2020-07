Bắt giữ 3 đối tượng vị thành niên chuyên trộm cắp xe máy

Trước đó hôm 2/7, Công an thị xã Hương Thủy nhận được tin về vụ mất trộm xe hiệu Airblade tại quán chay Tịnh Tâm, thuộc thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Đến ngày 13/7, tiếp tục xảy ra một vụ mất trộm xe máy hiệu Sirius cũng tại địa điểm này.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Công an thị xã Hương Thủy nhận định đây là nhóm đối tượng trộm chuyên nghiệp, manh động nên đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian điều tra, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng gây án là Võ Quốc Vương, Huỳnh Công Thuận, cùng trú tại thành phố Huế và Phạm Văn Kỳ, trú tại thị xã Hương Thủy. Cả 3 đối tượng chỉ mới 17 tuổi.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.