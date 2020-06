2 đối tượng vào chùa trộm cắp gần 20 lượng vàng

Liên quan đến vụ mất trộm gần 20 lượng vàng tại chùa Phước Nguyên (xã Tam Phước, huyện Châu Thành, Bến Tre) mà VOV đã thông tin, ngày 3/6, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Phú Hưng (22 tuổi, ngụ xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và Trần Thiện Phong (49 tuổi, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chùa Phước Nguyên- nơi các đối tượng vào trộm gần 20 lượng vàng. ( ảnh: PV)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 5h30 sáng 26/5, Lê Phú Hưng và Trần Thiện Phong bàn kế hoạch và chở nhau bằng xe máy vào chùa Phước Nguyên trộm cắp tài sản. Phong ở ngoài xe đợi, Hưng đi vào chùa tìm kiếm tài sản để trộm.

Hưng đi vào phòng nghỉ của sư cô Thích nữ Lệ Điền, trụ trì chùa để lục soát thì phát hiện trong tủ đựng quần áo có túi đựng nhiều vàng nên lấy cắp. Khi bị phát hiện, Hưng bỏ chạy ra ngoài cùng Phong nhanh chân tẩu thoát.



Sau khi vào nhà nghỉ tại xã An Hóa, huyện Châu Thành, 2 đối tượng chia số vàng đã trộm gần 20 lượng vàng 24K và thuê taxi đi qua tỉnh Tiền Giang để bán vàng lấy tiền tiêu xài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khoanh vùng và bắt được hai đối tượng trong vụ trộm trộm cắp trên./.