Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây buôn ma tuý liên tỉnh

Cụ thể, hồi 23h ngày 5/5, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Hồ Thị Loan, Giàng A Của, Tạ Quốc Cường (từ trái qua phải) cùng tang vật tại cơ quan công an.

Các đối tượng bị bắt gồm Hồ Thị Loan (SN 1993), trú huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; Tạ Quốc Cường (SN 1993), trú tại phường 1, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Vật chứng thu giữ gồm 1 bánh heroin có trọng lượng hơn 336 gam, 197 viên ma túy tổng hợp, 28,5 triệu đồng tiền mặt, cùng một số vật chứng liên quan khác.

Mở rộng điều tra, ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng A Của (SN 1984), trú xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) và Dương Thị Miền (SN 1955), trú tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng (Hà Nam) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Dương Thị Miền

Qua đấu tranh khai thác, Hồ Thị Loan khai nhận được Dương Thị Miền đưa 200 triệu đồng để lên xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) mua ma túy về bán kiếm lời; nhưng chưa kịp mang ma túy về xuôi thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.