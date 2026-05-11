Bắt giữ đối tượng cầm hung khí chém 4 người hàng xóm

Ngày 11/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin: Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Bùi Trung Mạnh (SN 1974), liên quan vụ cầm hung khí chém người gây thương tích chiều 10/5.

Theo điều tra, khoảng 17h20 ngày 10/5, tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Bùi Trung Mạnh do mâu thuẫn từ trước với hàng xóm là ông Th. nên đã cầm hung khí là dao, chém gây thương tích cho 4 người, trong đó có 3 nạn nhân là người thân của ông Th.

Sau khi gây án, Mạnh cầm hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phân công Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Thư Vũ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, tài liệu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng, đến 21h00 ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 1km tại khu vực khu dân cư thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.