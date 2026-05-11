Bắt giữ đối tượng cầm hung khí chém 4 người hàng xóm

Thứ Hai, 11:14, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng, công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ Bùi Trung Mạnh (SN 1974), có hành vi chém 4 người hàng xóm.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin: Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Bùi Trung Mạnh (SN 1974), liên quan vụ cầm hung khí chém người gây thương tích chiều 10/5.

Theo điều tra, khoảng 17h20 ngày 10/5, tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Bùi Trung Mạnh do mâu thuẫn từ trước với hàng xóm là ông Th. nên đã cầm hung khí là dao, chém gây thương tích cho 4 người, trong đó có 3 nạn nhân là người thân của ông Th.

bat giu doi tuong cam hung khi chem 4 nguoi hang xom hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Sau khi gây án, Mạnh cầm hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phân công Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Thư Vũ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, tài liệu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng, đến 21h00 ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 1km tại khu vực khu dân cư thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Nguyễn Hiền/VOV.VN
Tag: Bùi Trung Mạnh Công an tỉnh Hưng Yên chém người gây thương tích xã Thư Vũ bắt giữ đối tượng.
Điều tra nhóm đối tượng xô xát, nghi có nổ súng gây thương tích tại Đồng Tháp
Bắt giữ đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích tại Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 1/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng Công an phường Gia Sàng đã bắt giữ thành công một đối tượng truy nã nguy hiểm. Đối tượng này được bắt đúng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tạm giam hai đối tượng ở Lâm Đồng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, 2 đối tượng đã mang theo hung khí đến nhà ông Nguyễn Thanh Tùng trú thôn Phú Phong, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) để gây thương tích.

