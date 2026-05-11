Bắt “siêu trộm” 9X chuyên đột nhập nhà dân để trộm vàng

Theo thông tin từ Công an xã Yên Mô, khoảng 18h ngày 4/5/2026, đơn vị tiếp nhận tin báo của bà Đ.T.V. (SN 1977, trú thôn Liên Trì 1, xã Yên Mô) về việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng ngủ, lấy trộm tài sản cất trong ngăn tủ.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Yên Mô đã huy động toàn bộ lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, truy xét đối tượng. Đến khoảng 23h10 cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ Trần Văn Tú tại thôn Trung Hậu, xã Yên Mô.

Đối tượng Trần Văn Tú bị công an bắt giữ

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận là người trực tiếp thực hiện vụ trộm tại nhà bà Đ.T.V. Qua điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục khai nhận từ tháng 4/2026 đến thời điểm bị bắt đã gây ra 12 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh với ổng tài sản là 17 chỉ vàng 9999 (01 nhẫn 05 chỉ, 02 nhẫn 02 chỉ, 05 nhẫn 01 chỉ, 02 nhẫn 0,5 chỉ) và 01 cây vàng SJC cùng số tiền mặt là hơn 45 triệu đồng.

Hiện Công an xã đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang củng cố tài liệu, điều tra xử lý theo quy định.