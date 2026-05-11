Bắt “siêu trộm” 9X chuyên đột nhập nhà dân để trộm vàng

Thứ Hai, 09:50, 11/05/2026
VOV.VN - Chỉ trong khoảng thời gian hơn 1 tháng, Trần Văn Tú (SN 1998), trú xóm 4 Tân Thành, xã Lai Thành, Ninh Bình đã thực hiện 12 vụ đột nhập nhà dân, trộm 17 chỉ vàng 9999, 1 cây vàng SJC cùng hơn 45 triệu đồng tiền mặt trên địa bàn.

Theo thông tin từ Công an xã Yên Mô, khoảng 18h ngày 4/5/2026, đơn vị tiếp nhận tin báo của bà Đ.T.V. (SN 1977, trú thôn Liên Trì 1, xã Yên Mô) về việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng ngủ, lấy trộm tài sản cất trong ngăn tủ.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Yên Mô đã huy động toàn bộ lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, truy xét đối tượng. Đến khoảng 23h10 cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ Trần Văn Tú tại thôn Trung Hậu, xã Yên Mô.

Đối tượng Trần Văn Tú bị công an bắt giữ

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận là người trực tiếp thực hiện vụ trộm tại nhà bà Đ.T.V. Qua điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục khai nhận từ tháng 4/2026 đến thời điểm bị bắt đã gây ra 12 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh với ổng tài sản là 17 chỉ vàng 9999 (01 nhẫn 05 chỉ, 02 nhẫn 02 chỉ, 05 nhẫn 01 chỉ, 02 nhẫn 0,5 chỉ) và 01 cây vàng SJC cùng số tiền mặt là hơn 45 triệu đồng.

Hiện Công an xã đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang củng cố tài liệu, điều tra xử lý theo quy định.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: đột nhập nhà dân trộm vàng Ninh Bình Công an xã Yên Mô
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trộm 30 lượng vàng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can Trần Trọng Nghĩa (sinh năm 2005) và Nguyễn Văn Nha (sinh năm 2007), cùng ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can Trần Trọng Nghĩa (sinh năm 2005) và Nguyễn Văn Nha (sinh năm 2007), cùng ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt kẻ phá két sắt, trộm vàng và tiền mặt ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 14/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Hòa Phú vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng phá két sắt, trộm cắp số lượng lớn vàng và tiền mặt tại nhà dân trên địa bàn.

VOV.VN - Ngày 14/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Hòa Phú vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng phá két sắt, trộm cắp số lượng lớn vàng và tiền mặt tại nhà dân trên địa bàn.

Bắt 2 đối tượng trộm 30 lượng vàng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng trộm 30 lượng vàng, thu hồi hơn 600 triệu đồng.

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng trộm 30 lượng vàng, thu hồi hơn 600 triệu đồng.

