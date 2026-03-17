Bắt giữ đối tượng cướp giật, trả lại tài sản cho du khách Mỹ ở Huế

Nạn nhân là bà Ramires Maria de Jesus, sinh năm 1955, quốc tịch Mỹ, bị cướp giật điện thoại trong lúc đi tham quan tại Huế.

Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế trao trả tài sản cho

Trước đó, vào khoảng 17h45' ngày 13/3, khi bà Ramires Maria de Jesus đang ngồi trên xe xích lô đi dọc đường Thạch Hãn, phường Phú Xuân để tham quan, thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát từ phía sau, giật chiếc IPhone 15 đang cầm trên tay rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế triển khai truy xét.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, đối tượng gây án là Nguyễn Đức Phước, sinh năm 1999, trú tại phường Phú Xuân và đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ, đồng thời thu hồi được tài sản bị cướp giật.

Chiếc điện thoại sau đó đã được trao trả lại cho bà Ramires Maria de Jesus. Du khách này bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp bà tìm lại tài sản.

Vụ việc đang được Công an phường Phú Xuân tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.