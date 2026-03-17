Bắt giữ đối tượng cướp giật, trả lại tài sản cho du khách Mỹ ở Huế

Thứ Ba, 17:55, 17/03/2026
VOV.VN - Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế vừa bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một du khách người Mỹ, trao trả lại tài sản cho du khách này.

Nạn nhân là bà Ramires Maria de Jesus, sinh năm 1955, quốc tịch Mỹ, bị cướp giật điện thoại trong lúc đi tham quan tại Huế.

Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế trao trả tài sản cho

Trước đó, vào khoảng 17h45' ngày 13/3, khi bà Ramires Maria de Jesus đang ngồi trên xe xích lô đi dọc đường Thạch Hãn, phường Phú Xuân để tham quan, thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát từ phía sau, giật chiếc IPhone 15 đang cầm trên tay rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế triển khai truy xét.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, đối tượng gây án là Nguyễn Đức Phước, sinh năm 1999, trú tại phường Phú Xuân và đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ, đồng thời thu hồi được tài sản bị cướp giật. 

Chiếc điện thoại sau đó đã được trao trả lại cho bà Ramires Maria de Jesus. Du khách này bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp bà tìm lại tài sản.

Vụ việc đang được Công an phường Phú Xuân tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Cướp giật du khách Mỹ Huế
Công an Hà Nội truy nã đối tượng mua bán phụ nữ

VOV.VN - Ngày 17/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã Nguyễn Thị Vì (SN 1971) về tội mua bán phụ nữ. Người dân khi phát hiện đối tượng được đề nghị báo ngay cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Khởi tố nhóm làm giả tài liệu để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Đối tượng truy nã đặc biệt sa lưới khi gặp tổ tuần tra ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy.

