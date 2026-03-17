Đối tượng truy nã đặc biệt sa lưới khi gặp tổ tuần tra ở Hà Nội

Trước đó, trong khi tuần tra kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại khu vực Hồ Ba Mẫu nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Đối tượng cùng quyết định truy nã

Qua kiểm tra, người này khai nhận là Hà Tuấn Linh (SN 1986; thường trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh và xác định đây chính là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt theo Quyết định truy nã ngày 25/11/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngay sau đó, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã khống chế, lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ kịp thời đối tượng truy nã đặc biệt góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng công an cơ sở trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.