Công an Hà Nội truy nã đối tượng mua bán phụ nữ

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Vì (tên gọi khác: Nguyễn Thị Lan; sinh năm 1971; thường trú trước đây tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội; nay là xã Phượng Dực, TP Hà Nội) về tội “Mua bán phụ nữ”.

Đối tượng Nguyễn Thị Vì

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 1991, Nguyễn Thị Vì đã bị cơ quan công an khởi tố và ra quyết định truy nã về hành vi mua bán phụ nữ. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và hiện chưa bị bắt giữ.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị, khi phát hiện Nguyễn Thị Vì ở đâu, người dân cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0964045789 hoặc 0692194064, hoặc thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.