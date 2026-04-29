Bắt giữ đối tượng trộm tiền công đức tại Ninh Bình

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về việc tại một số cơ sở thờ tự, tôn giáo trên địa bàn các xã Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Đồng…liên tiếp xảy ra tình trạng bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tiền trong hòm công đức.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ; phối hợp công an cơ sở rà soát, xác minh, truy tìm đối tượng.

Đối tượng Đỗ Văn Sơn cùng tang vật

Đến ngày 12/4/2026, căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Đỗ Văn Sơn trú tại thôn Ngọc Thành 2, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh; nơi ở hiện nay thôn Chớp, xã Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Ninh về hành vi trộm cắp tài sản là đối tượng gây án và tổ chức bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm công cụ, phương tiện, trang phục sử dụng khi thực hiện hành vi trộm cắp cùng số tiền hơn 57 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự, tôn giáo.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo các cơ sở thờ tự tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tài sản.