Khởi tố đối tượng trộm cắp 4 xe máy ở Nghệ An

Trước đó, ngày 11/4/2026, Công an xã Châu Hồng tiếp nhận đơn trình báo của anh H.V.T (SN 1984, trú Bản Cải, xã Châu Hồng) về việc bị mất chiếc xe mô tô biển kiểm soát 37H1-233.27.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Châu Hồng và Công an xã Mường Ham đồng chủ trì, phối hợp với Công an xã Quỳ Hợp và Công an xã Hùng Chân khẩn trương tổ chức lực lượng điều tra, xác minh.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng Công an và quần chúng nhân dân đã bắt giữ Hà Văn Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực đồi keo Bản Cải, thu giữ tang vật là chiếc xe mô tô nói trên.

Quá trình mở rộng điều tra, Hà Văn Sơn khai nhận trước đó đã thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp xe máy tại các xã Mường Ham, Quỳ Hợp và Hùng Chân. Bước đầu, cơ quan công an thu giữ 3 xe mô tô là tang vật của các vụ trộm, tổng trị giá khoảng 37 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Châu Hồng đã hoàn tất thủ tục bàn giao lại tài sản bị mất trộm cho người dân theo quy định.