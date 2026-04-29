Khởi tố đối tượng trộm cắp 4 xe máy ở Nghệ An

Thứ Tư, 17:37, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Sơn (sinh năm 1999, trú tại Bản Cải, xã Châu Hồng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 11/4/2026, Công an xã Châu Hồng tiếp nhận đơn trình báo của anh H.V.T (SN 1984, trú Bản Cải, xã Châu Hồng) về việc bị mất chiếc xe mô tô biển kiểm soát 37H1-233.27.

khoi to doi tuong trom cap 4 xe may o nghe an hinh anh 1
Đối tượng Hà Văn Sơn cùng tang vật. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Châu Hồng và Công an xã Mường Ham đồng chủ trì, phối hợp với Công an xã Quỳ Hợp và Công an xã Hùng Chân khẩn trương tổ chức lực lượng điều tra, xác minh.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng Công an và quần chúng nhân dân đã bắt giữ Hà Văn Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực đồi keo Bản Cải, thu giữ tang vật là chiếc xe mô tô nói trên.

Quá trình mở rộng điều tra, Hà Văn Sơn khai nhận trước đó đã thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp xe máy tại các xã Mường Ham, Quỳ Hợp và Hùng Chân. Bước đầu, cơ quan công an thu giữ 3 xe mô tô là tang vật của các vụ trộm, tổng trị giá khoảng 37 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Châu Hồng đã hoàn tất thủ tục bàn giao lại tài sản bị mất trộm cho người dân theo quy định.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: xe máy trộm cắp khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản.
Tin liên quan

Tạm giữ hình sự đối tượng ngủ nhờ rồi trộm xe máy ở Hà Nội
VOV.VN - Ngày 20/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Đa Phúc đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Bắt nhanh đối tượng trộm xe máy sau 1 giờ gây án tại Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 17/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Kha Sơn vừa kịp thời điều tra, làm rõ một vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn, nhanh chóng thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp xe máy tại Nghệ An

VOV.VN - Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

