Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Phú Quốc

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Dương Nội đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Lò Thanh Tùng (SN 2006; hộ khẩu thường trú tại xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lò Thanh Tùng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Lò Thanh Tùng

Đến ngày 27/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng trên toàn quốc.

Công an Hà Nội cho biết, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an phường Dương Nội phát hiện Lò Thanh Tùng đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). Ngày 12/4, lực lượng chức năng đã phối hợp, tổ chức bắt giữ thành công đối tượng, đảm bảo an toàn.

Sau khi bị bắt giữ, Lò Thanh Tùng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.