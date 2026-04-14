中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Phú Quốc

Thứ Ba, 19:37, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau thời gian lẩn trốn tại Phú Quốc.

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Dương Nội đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Lò Thanh Tùng (SN 2006; hộ khẩu thường trú tại xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lò Thanh Tùng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Lò Thanh Tùng
Đối tượng Lò Thanh Tùng

Đến ngày 27/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng trên toàn quốc.

Công an Hà Nội cho biết, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an phường Dương Nội phát hiện Lò Thanh Tùng đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). Ngày 12/4, lực lượng chức năng đã phối hợp, tổ chức bắt giữ thành công đối tượng, đảm bảo an toàn.

Sau khi bị bắt giữ, Lò Thanh Tùng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: bắt giữ đối tượng truy nã truy nã tội ma túy Lò Thanh Tùng Phú Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Truy nã nóng đối tượng mua bán ma túy tại Hà Nội
Truy nã nóng đối tượng mua bán ma túy tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1989; trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, sau khi xác định người này là mắt xích cung cấp ma túy cho nhiều đối tượng trên địa bàn.

Truy nã nóng đối tượng mua bán ma túy tại Hà Nội

Truy nã nóng đối tượng mua bán ma túy tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1989; trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, sau khi xác định người này là mắt xích cung cấp ma túy cho nhiều đối tượng trên địa bàn.

Truy nã nhân viên quán karaoke đuổi đánh khách ở Hà Nội
Truy nã nhân viên quán karaoke đuổi đánh khách ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã đối tượng Vi Văn Thuận (SN 2000, trú tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ việc xảy ra tại một quán karaoke.

Truy nã nhân viên quán karaoke đuổi đánh khách ở Hà Nội

Truy nã nhân viên quán karaoke đuổi đánh khách ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã đối tượng Vi Văn Thuận (SN 2000, trú tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ việc xảy ra tại một quán karaoke.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật