Truy nã nhân viên quán karaoke đuổi đánh khách ở Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, ngày 18/10/2025, do mâu thuẫn với khách đến hát tại quán karaoke trên địa bàn phường Phú Lương, một nhóm nhân viên, trong đó có Vi Văn Thuận, đã sử dụng hung khí đuổi đánh khách, gây mất an ninh trật tự.

Đối tượng Thuận và quyết định truy nã

Căn cứ chứng cứ thu thập được, ngày 14/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vi Văn Thuận về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 17/3/2026, cơ quan công an chính thức ra quyết định truy nã đối tượng.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu phát hiện Vi Văn Thuận ở đâu, cần nhanh chóng báo tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0942428228, hoặc cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.