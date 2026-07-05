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Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ trong phòng trọ ở TP.HCM

Chủ Nhật, 14:10, 05/07/2026
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VOV.VN - Chiều 5/7, lãnh đạo phường Tây Nam, TP.HCM (trước là phường An Tây, TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ trong phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng chia sẻ về một vụ án mạng. Nội dung phản ánh một cô gái (được xác định khoảng 17 đến 20 tuổi) tử vong trong phòng trọ tại phường Tây Nam, TP.HCM với nhiều vết thương. 

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Công an phường cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phong tỏa hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra và xác minh đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy vết và bắt giữ nghi phạm. Hiện tại, cơ quan công an đã đưa đối tượng về trụ sở để lấy lời khai.

Theo Công an phường Tây Nam, vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật. Đề nghị người dân và cộng đồng mạng không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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