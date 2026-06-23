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Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng hiếp dâm, sát hại người phụ nữ khuyết tật

Thứ Ba, 11:37, 23/06/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Phước Tuấn (26 tuổi, trú xã Ea Na) để điều tra về các hành vi giết người và hiếp dâm.

Nạn nhân của vụ án giết người và hiếp dâm là bà V.T.L (40 tuổi, trú xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk), người bị khiếm khuyết về trí tuệ.

Trước đó, sáng 12/6, Công an xã Ea Na phát hiện bà V.T.L tử vong tại khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết với nhiều dấu hiệu bất thường, đã báo cáo Công an tỉnh Đắk Lắk.

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Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Hoàng Phước Tuấn là nghi phạm và triệu tập làm việc. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng Tuấn nhiều lần lợi dụng việc nạn nhân bị khiếm khuyết về trí tuệ để xâm hại. Chiều tối 11/6, đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạn nhân đến khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết rồi thực hiện hành vi phạm tội, khiến nạn nhân tử vong.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV/VOV-Tây Nguyên
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