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Bắt giữ nghi phạm vụ án khiến 3 người thương vong ở TP.HCM

Thứ Hai, 11:40, 14/09/2026
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VOV.VN - Ngày 14/9, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm dùng hung khí tấn công một gia đình tại xã Phước Hải, TP.HCM. Vụ việc khiến người chồng tử vong tại chỗ, vợ và con rể bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, sau khi dùng hung khí tấn công các nạn nhân tại căn nhà trong hẻm trên đường Võ Thị Sáu, ấp Tân Hội, xã Phước Hải, nghi phạm trốn thoát khỏi hiện trường bằng xe máy.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an xã Phước Hải truy xét, bắt giữ nghi phạm và đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, làm rõ động cơ gây án.

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Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, đối tượng này 24 tuổi, ngụ xã Phước Hải, có quen biết với gia đình nạn nhân. Vào khoảng 18h ngày 13/9, người dân nghe tiếng la hét tại nhà ông P.H.T. (72 tuổi, ở ấp Tân Hội, xã Phước Hải). Hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện ông T. tử vong trong nhà, bà N.T.M. (58 tuổi, vợ của ông T.) và anh N.V.L. (34 tuổi, con rể của ông T.) bị thương, được đưa đi cấp cứu. 

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết, bà M. bị 2 vết thương ở vùng đầu, đã được chuyển đến điều trị ở Khoa Ngoại thần kinh. Anh L. bị nhiều vết thương ở vai trái, tay, chân và đã được tiến hành phẫu thuật. Đến sáng 14/9, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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