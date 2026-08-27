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Công an xử lý người đăng clip dàn dựng cảnh dùng dao cướp nhẫn ở TP.HCM

Thứ Năm, 17:12, 27/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan công an đang làm việc với một phụ nữ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, TP.HCM đã dàn dựng clip giả bị 2 người đàn ông dùng dao đe dọa, cướp giật 2 chiếc nhẫn rồi đăng tải lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Ngày 27/8, Công an xã Long Điền (TP.HCM) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét xử lý theo quy định pháp luật đối với N.T.M.N (30 tuổi, ngụ tại xã Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, TP.HCM) liên quan việc đăng tải thông tin sai sự thật về việc bị 2 đối tượng dùng dao khống chế, cướp tài sản, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/8, trên tài khoản Facebook cá nhân, N đăng tải nội dung về cướp giật tài sản. Theo nội dung đăng tải, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đổ xăng tại khu vực cây xăng Bàu Thành, khi di chuyển đến gần khu vực ngã ba Điện lạnh Sâm Khá thì bị 2 người đàn ông đi xe máy áp sát, dùng dao khống chế, lấy 2 chiếc nhẫn. N còn cảnh báo người dân, đặc biệt là phụ nữ chở theo con nhỏ, khi lưu thông qua khu vực trên cần chú ý. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chia sẻ của người sử dụng mạng xã hội, gây tâm lý lo lắng về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

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Công an xác minh thông tin được đăng trên mạng xã hội là sai sự thật

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Điền và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, tập trung rà soát địa bàn, xác minh hành trình di chuyển, làm việc với những người có liên quan và kiểm tra các thông tin do N cung cấp nhằm làm rõ vụ việc, không để thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang kéo dài trong dân.

Trước những tài liệu, thông tin được cơ quan Công an xác minh, N.T.M.N thừa nhận vụ việc bị 2 thanh niên dùng dao khống chế, cướp 2 chiếc nhẫn hoàn toàn không có thật.

Tại cơ quan điều tra, N khai, ngày 26/8, N phát hiện bị mất chiếc nhẫn cưới nhưng không rõ mất ở đâu. Do lo sợ chồng biết và la mắng, N đã nghĩ ra câu chuyện bị cướp. Sau đó, N kể lại nội dung không có thật cho chồng và đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân.

N. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhận thức việc đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Clip N khai báo tại cơ quan công an.

Công an xã Long Điền đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét, xử lý hành vi cung cấp, đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo đúng quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo, không gian mạng không phải là nơi người sử dụng có thể tùy tiện dựng chuyện, đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng. Đặc biệt, việc bịa đặt các vụ việc liên quan đến cướp giật, bắt cóc, gây án hoặc các hành vi nguy hiểm khác có thể tạo tâm lý bất an trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan chức năng. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung do mình đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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