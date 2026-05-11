Bắt giữ nhóm đối tượng đánh chắn ăn tiền tại Thái Nguyên

Trước đó, trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an xã phát hiện tại nhà T.V.H, trú tại xã Dân Tiến, có một nhóm đối tượng đang tụ tập đánh chắn và sử dụng tiền để sát phạt nhau.

Các đối tượng bị bắt giữ

Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, tổ công tác nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ, khống chế và làm rõ 4 người liên quan.

Tại hiện trường, công an thu giữ 72 quân bài chắn, một bát sứ dùng phục vụ việc đánh bạc cùng hơn 5,5 triệu đồng trên chiếu bạc.

Hiện Công an xã Dân Tiến đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.