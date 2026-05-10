Bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật, xúc phạm người khác trên Zalo

Ngày 10/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Bình Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với Đ.A.T. (SN 1991, trú tại xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Công an làm việc với Đ.A.T (bên trái) và anh M.C.Đ (bên phải)

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Zalo của Đ.A.T. đăng tải nhiều nội dung mang tính chửi bới, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của anh M.C.Đ. (SN 1990, trú tại xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Ngay sau đó, Công an xã Bình Yên đã tiến hành xác minh, mời Đ.A.T. lên làm việc. Tại cơ quan Công an, người này thừa nhận hành vi đăng tải thông tin không có căn cứ, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của anh M.C.Đ.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Bình Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.A.T. theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ với số tiền 5 triệu đồng.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, Đ.A.T. đã tự nguyện gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác để tránh vi phạm pháp luật.