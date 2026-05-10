Bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật, xúc phạm người khác trên Zalo

Chủ Nhật, 10:24, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt hành chính một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, sử dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên nền tảng Zalo.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Bình Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với Đ.A.T. (SN 1991, trú tại xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

bi phat 5 trieu dong vi dang tin sai su that, xuc pham nguoi khac tren zalo hinh anh 1
Công an làm việc với Đ.A.T (bên trái) và anh M.C.Đ (bên phải)

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Zalo của Đ.A.T. đăng tải nhiều nội dung mang tính chửi bới, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của anh M.C.Đ. (SN 1990, trú tại xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Ngay sau đó, Công an xã Bình Yên đã tiến hành xác minh, mời Đ.A.T. lên làm việc. Tại cơ quan Công an, người này thừa nhận hành vi đăng tải thông tin không có căn cứ, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của anh M.C.Đ.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Bình Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.A.T. theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ với số tiền 5 triệu đồng.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, Đ.A.T. đã tự nguyện gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác để tránh vi phạm pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Phát hiện 220 đối tượng vi phạm, thu cả súng và hàng trăm viên đạn ở Thái Nguyên
Phát hiện 220 đối tượng vi phạm, thu cả súng và hàng trăm viên đạn ở Thái Nguyên

VOV.VN - Chỉ trong 3 ngày tăng cường tuần tra, lực lượng Công an Thái Nguyên đã phát hiện 220 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, tạm giữ 133 phương tiện cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Đáng chú ý, nhiều vụ việc liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên.

Tạm giam đối tượng xâm hại nạn nhân dưới 16 tuổi khi say rượu ở Thái Nguyên
Tạm giam đối tượng xâm hại nạn nhân dưới 16 tuổi khi say rượu ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra vụ việc đối tượng Đ.T.L trú tại xã Trại Cau bị cáo buộc lợi dụng lúc nạn nhân say rượu, mất khả năng nhận thức để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Sập bẫy lừa đảo do tin quảng cáo "làm lễ, cắt vong"
Sập bẫy lừa đảo do tin quảng cáo "làm lễ, cắt vong"

VOV.VN - Tin vào những lời đồn thổi về khả năng "làm lễ, cắt vong" trên mạng xã hội, nhiều người dân đã sập bẫy lừa đảo của Bùi Thị Quy. Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn và vàng để tiêu xài cá nhân, đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố và bắt tạm giam.

Bắt đối tượng mang súng bi sắt bắn người bị thương ở khu Tân Mai, Hà Nội
Bắt đối tượng mang súng bi sắt bắn người bị thương ở khu Tân Mai, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 10/5, Công an Hà Nội cho biết đã khẩn trương bắt giữ Nguyễn Đức Hiếu sau khi đối tượng sử dụng hung khí bắn bị thương người dân tại khu vực Tân Mai, phường Hoàng Mai.

Nóng 24h ngày 10/5: Đột kích "động bay lắc" giữa khu dân cư, bắt 13 đối tượng
Nóng 24h ngày 10/5: Đột kích “động bay lắc” giữa khu dân cư, bắt 13 đối tượng

VOV.VN - Sau gần một tháng theo dõi, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động tại các xã Đầm Hà, Quảng Tân và Tiên Yên, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.

