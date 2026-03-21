中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ nhóm thanh niên cướp giật tài sản tại Phú Thọ

Thứ Bảy, 22:18, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi chặt biển số xe và cướp giật tài sản của người đi đường, xảy tại Khu công nghiệp Bá Thiện 1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 13/3, tại tuyến đường Tỉnh lộ 310 hướng từ xã Bình Tuyền đi phường Xuân Hòa, anh L.Đ.T (SN 2009, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) đang điều khiển xe máy thì bị 3 đối tượng (gồm 2 nam, 1 nữ) đi xe máy, bịt mặt, sử dụng gậy sắt đập gãy biển kiểm soát 88AB-417.xx của xe anh rồi lấy đi. Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khoảng gần một giờ sau, khi anh T di chuyển theo hướng ngược lại từ xã Bình Tuyền về xã Tam Đảo, đến cổng 1 Khu công nghiệp Thăng Long 3 thuộc xã Bình Xuyên thì gặp lại nhóm đối tượng trên.

Khi anh T đề nghị xin lại biển số xe, các đối tượng yêu cầu đi theo rồi dẫn anh vào khu đất trống thuộc khu công nghiệp Bá Thiện 1. Tại đây, lợi dụng anh T sơ hở, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha trị giá khoảng 12 triệu đồng của anh rồi bỏ trốn. Biển số xe sau đó bị các đối tượng vứt lại tại khu đất trống tại cổng phụ đang xây dựng của Khu công nghiệp Bá Thiện 1 nhằm phi tang.

bat giu nhom thanh nien cuop giat tai san tai phu tho hinh anh 1
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Phú Thọ

Với tính chất nghiêm trọng, manh động của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Bình Tuyền, Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nóng, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đồng thời, lực lượng Công an phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi Nhân dân cung cấp thông tin.

Chỉ sau 6 giờ kể từ khi tiếp nhận tố giác, lực lượng Công an đã xác định và truy bắt được 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, gồm: Lò Văn Phu (SN 2009, trú tại tiểu khu Mường Giàng, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), Phạm Văn Cảnh (SN 2009, trú tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ) và P. T. T. H (nữ, SN 2009, trú tại thôn Đông, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ). Tang vật vụ án đã được thu giữ.

Quá trình điều tra mở rộng xác định, trước đó vào khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, các đối tượng đã thực hiện một vụ chặt biển số xe khác trên tuyến tỉnh lộ 310 hướng từ Tam Đảo đi hồ Đại Lải. Nhóm đối tượng điều khiển xe áp sát, dùng gậy ba khúc đập gãy phần chắn bùn phía sau của xe máy một nam thanh niên, làm rơi biển kiểm soát 22SA-039.xx xuống đường rồi nhặt mang đi.

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Lò Văn Phu và Phạm Văn Cảnh về hành vi cướp giật tài sản theo quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự; ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đến ngày 20/3, tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với các đối tượng liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

CTV Mùi Sơn/VOV-Tây Bắc
Tag: Bắt giữ Phú Thọ Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ nhóm đối tượng hành vi biển số xe Khu công nghiệp Bá Thiện 1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật