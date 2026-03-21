Bắt giữ nhóm thanh niên cướp giật tài sản tại Phú Thọ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 13/3, tại tuyến đường Tỉnh lộ 310 hướng từ xã Bình Tuyền đi phường Xuân Hòa, anh L.Đ.T (SN 2009, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) đang điều khiển xe máy thì bị 3 đối tượng (gồm 2 nam, 1 nữ) đi xe máy, bịt mặt, sử dụng gậy sắt đập gãy biển kiểm soát 88AB-417.xx của xe anh rồi lấy đi. Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khoảng gần một giờ sau, khi anh T di chuyển theo hướng ngược lại từ xã Bình Tuyền về xã Tam Đảo, đến cổng 1 Khu công nghiệp Thăng Long 3 thuộc xã Bình Xuyên thì gặp lại nhóm đối tượng trên.

Khi anh T đề nghị xin lại biển số xe, các đối tượng yêu cầu đi theo rồi dẫn anh vào khu đất trống thuộc khu công nghiệp Bá Thiện 1. Tại đây, lợi dụng anh T sơ hở, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha trị giá khoảng 12 triệu đồng của anh rồi bỏ trốn. Biển số xe sau đó bị các đối tượng vứt lại tại khu đất trống tại cổng phụ đang xây dựng của Khu công nghiệp Bá Thiện 1 nhằm phi tang.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Phú Thọ

Với tính chất nghiêm trọng, manh động của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Bình Tuyền, Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nóng, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đồng thời, lực lượng Công an phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi Nhân dân cung cấp thông tin.

Chỉ sau 6 giờ kể từ khi tiếp nhận tố giác, lực lượng Công an đã xác định và truy bắt được 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, gồm: Lò Văn Phu (SN 2009, trú tại tiểu khu Mường Giàng, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), Phạm Văn Cảnh (SN 2009, trú tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ) và P. T. T. H (nữ, SN 2009, trú tại thôn Đông, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ). Tang vật vụ án đã được thu giữ.

Quá trình điều tra mở rộng xác định, trước đó vào khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, các đối tượng đã thực hiện một vụ chặt biển số xe khác trên tuyến tỉnh lộ 310 hướng từ Tam Đảo đi hồ Đại Lải. Nhóm đối tượng điều khiển xe áp sát, dùng gậy ba khúc đập gãy phần chắn bùn phía sau của xe máy một nam thanh niên, làm rơi biển kiểm soát 22SA-039.xx xuống đường rồi nhặt mang đi.

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Lò Văn Phu và Phạm Văn Cảnh về hành vi cướp giật tài sản theo quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự; ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đến ngày 20/3, tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với các đối tượng liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.