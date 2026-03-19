中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ thêm 3 nghi phạm vụ dàn cảnh cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp

Thứ Năm, 16:08, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

Công an TP Cần Thơ bắt thêm 3 người trong nhóm dàn cảnh chen lấn để cướp giật tài sản du khách. Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể.

Ngày 19/3, Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt thêm 3 người liên quan vụ dàn cảnh xô đẩy để cướp giật tài sản tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, nâng tổng số đối tượng bị xử lý lên 8 người.

3 nghi phạm trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền ở khu tham quan vừa bị Công an TP Cần Thơ tạm giữ

Theo cơ quan công an, từ ngày 16 đến 18/3, lực lượng chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Thị Thanh Liểu (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Lãnh (SN 1987, ngụ tỉnh An Giang) và Lê Văn Cảnh (SN 1985, ngụ TP Cần Thơ).

Những người này được xác định có vai trò tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, vây quanh người bị hại để đồng bọn cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 12-3, lực lượng trinh sát phối hợp bắt giữ 5 người gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (SN 1982, ngụ tỉnh An Giang, cầm đầu), Phạm Văn Mặt (SN 1978, tài xế xe ô tô 29 chỗ). Các đối tượng Huỳnh Thị Bích Thanh (SN 1977), Nguyễn Văn Chí (SN 1991) và Nguyễn Văn Tây (SN 1984, cùng ngụ TP Cần Thơ) tham gia tạo cảnh chen lấn.

Nhóm dàn cảnh cướp tài sản này đi trên xe 29 chỗ ngồi, có sự phân chia vai trò từng người

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng khoảng hơn 20 người, có sự phân công vai trò cụ thể. Nhóm dùng xe ô tô 29 chỗ di chuyển đến khu tham quan. Khi thấy du khách mang dây chuyền, túi xách, nhóm sẽ tiếp cận, tạo cảnh đông người xô đẩy để đồng bọn ra tay rồi nhanh chóng tẩu tán tài sản.

Vụ việc xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (thuộc Công ty Tân Huê Viên) gây bức xúc dư luận.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại. Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Theo Hải Dương/ Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh
Tag: Liên Hoa Bảo Tháp cướp tài sản dàn cảnh cướp tài sản Cần Thơ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng cướp giật, trả lại tài sản cho du khách Mỹ ở Huế
VOV.VN - Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế vừa bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một du khách người Mỹ, trao trả lại tài sản cho du khách này.

Bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại phòng tập Aerobic sau 6 giờ gây án

VOV.VN - Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Tân Châu và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản tại một phòng tập Aerobic trên địa bàn.

Chính thức thông tin vụ xịt thuốc mê, thôi miên cướp tài sản ở Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 2/3, Công an xã Krông Pắk cho biết, đã có báo cáo chính thức gửi Công an tỉnh Đắk Lắk liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nghi án "xịt thuốc mê, thôi miên để cướp tài sản" tại khu vực chợ nhỏ Hòa An, đồng thời khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật