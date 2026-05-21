Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

Thứ Năm, 18:22, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 21/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Quang Minh đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, Công an xã Quang Minh tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và liên tục bấm còi gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và triệu tập 8 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Quang Minh đã bắt giữ 3 đối tượng gồm H.T.T (SN 2008), Đ.M.Đ (SN 2009) và N.T.T.M (SN 2010), cùng trú tại xã Tiến Thắng, TP Hà Nội.

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng sử dụng xe máy tụ tập tại khu vực quảng trường xã Quang Minh, mang theo tuýp sắt, có hành vi lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Các đối tượng cầm tuýp sắt tụ tập lạng lách, đánh võng tại quảng trường xã Quang Minh

Đối với các trường hợp còn lại dưới 16 tuổi, Công an xã Quang Minh đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để tiếp tục quản lý, giáo dục.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: gây rối trật tự công cộng thanh thiếu niên Công an Hà Nội Công an xã Quang Minh
