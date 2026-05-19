Xử lý vụ gây rối trật tự công cộng tại khu tập thể Kim Liên, Hà Nội

Ngày 19/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Kim Liên đã tiếp nhận, xử lý vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực nhà tập thể B13 Kim Liên, phường Kim Liên, Hà Nội.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã triệu tập các đối tượng liên quan gồm: N.N.P.L. (SN 2001), L.D.D. (SN 2005) và T.Q.A. (SN 2006), cùng trú tại TP Hà Nội, để làm việc.

Đối tượng N.N.P.L tại Công an phường Kim Liên

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận nguyên nhân xuất phát từ việc hai bên không kiềm chế được lời nói, dẫn đến mất bình tĩnh và xảy ra xô xát, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Theo Công an phường Kim Liên, toàn bộ các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện vụ việc đang được Công an phường Kim Liên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.