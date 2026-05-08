Khởi tố 2 thanh niên ném đá làm vỡ kính ô tô, gây rối trật tự công cộng

Theo thông tin từ cơ quan Công an, trước đó tại tổ dân phố 33, phường Quan Triều xuất hiện 2 nhóm thanh niên gồm 7 người dùng gạch đá, điếu cày và cán chổi lao vào ném, đánh nhau gây mất an ninh trật tự khu vực.

Trong lúc vụ việc xảy ra, ông N.M.H (SN 1971, trú tại phường Tích Lương) điều khiển ô tô lưu thông theo hướng Bờ Đậu - Tân Long đi qua hiện trường thì bị các đối tượng ném đá trúng xe.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Hậu quả, kính chắn gió bên phải và gương chiếu hậu của ô tô bị vỡ, thủng, thiệt hại ước tính gần 10 triệu đồng. Sau khi gây ra vụ việc, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quan Triều đã khẩn trương xác minh, truy xét và bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp ném đá làm hư hỏng ô tô gồm Nguyễn Văn H. (SN 2003, trú tại xã Vô Tranh) và Ngô Đức M. (SN 2001, trú tại phường Quan Triều).

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.