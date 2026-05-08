中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố 2 thanh niên ném đá làm vỡ kính ô tô, gây rối trật tự công cộng

Thứ Sáu, 19:37, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” sau vụ hỗn chiến bằng gạch đá khiến một ô tô bị hư hỏng.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, trước đó tại tổ dân phố 33, phường Quan Triều xuất hiện 2 nhóm thanh niên gồm 7 người dùng gạch đá, điếu cày và cán chổi lao vào ném, đánh nhau gây mất an ninh trật tự khu vực.

Trong lúc vụ việc xảy ra, ông N.M.H (SN 1971, trú tại phường Tích Lương) điều khiển ô tô lưu thông theo hướng Bờ Đậu - Tân Long đi qua hiện trường thì bị các đối tượng ném đá trúng xe.

khoi to 2 thanh nien nem da lam vo kinh o to, gay roi trat tu cong cong hinh anh 1
Hai đối tượng tại cơ quan công an

Hậu quả, kính chắn gió bên phải và gương chiếu hậu của ô tô bị vỡ, thủng, thiệt hại ước tính gần 10 triệu đồng. Sau khi gây ra vụ việc, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quan Triều đã khẩn trương xác minh, truy xét và bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp ném đá làm hư hỏng ô tô gồm Nguyễn Văn H. (SN 2003, trú tại xã Vô Tranh) và Ngô Đức M. (SN 2001, trú tại phường Quan Triều).

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: khởi tố tội gây rối trật tự công cộng Thái Nguyên ném đá vỡ kính ô tô gây rối trật tự phường Quan Triều
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi
Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi

VOV.VN - Ngày 6/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an các địa phương liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi. Các vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong quản lý tài sản tại cơ sở kinh doanh.

Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi

Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi

VOV.VN - Ngày 6/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an các địa phương liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi. Các vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong quản lý tài sản tại cơ sở kinh doanh.

Bắt nóng 2 đối tượng mua bán heroin giữa phố Hà Nội
Bắt nóng 2 đối tượng mua bán heroin giữa phố Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng liên quan hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ heroin tại hiện trường.

Bắt nóng 2 đối tượng mua bán heroin giữa phố Hà Nội

Bắt nóng 2 đối tượng mua bán heroin giữa phố Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng liên quan hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ heroin tại hiện trường.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật