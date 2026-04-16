  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt giữ “siêu trộm” gây ra 12 vụ trộm cắp tại Hà Nội

Thứ Năm, 10:11, 16/04/2026
VOV.VN - Ngày 16/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đan Phượng vừa bắt giữ đối tượng Lưu Tuấn Mậu - đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, bước đầu xác định liên quan tới 12 vụ trộm.

Theo thông tin từ Công an xã Đan Phượng, TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Lưu Tuấn Mậu (SN 1990; trú tại thôn Thọ Vực, xã Đan Phượng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an xã Đan Phượng phát hiện Mậu đang trèo tường, đột nhập vào kho thiết bị điện của Công ty Cổ phần thiết bị điện MBT tại KCN Cầu Gáo.

bat giu sieu trom gay ra 12 vu trom cap tai ha noi hinh anh 1
Đối tượng Lưu Tuấn Mậu

Tại hiện trường, tổ công tác đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 1 kìm kim loại, 2 đôi găng tay len và 1 con dao - là những công cụ phục vụ việc đột nhập, trộm cắp.

Qua đấu tranh khai thác, Lưu Tuấn Mậu khai nhận trong ngày 9/4 đã thực hiện hành vi trộm cắp tại kho của Công ty MBT. Đáng chú ý, đối tượng còn thừa nhận đã gây ra thêm 11 vụ trộm cắp khác trên địa bàn.

Theo hồ sơ, Mậu là đối tượng có nhân thân xấu, từng có 2 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản nhưng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục tái phạm.

Hiện Công an xã Đan Phượng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các vụ việc liên quan và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu đấu giá tại Hà Nội
Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu đấu giá tại Hà Nội

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) đã khẩn trương truy xét, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu đấu giá tại Hà Nội

Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu đấu giá tại Hà Nội

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) đã khẩn trương truy xét, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Đối tượng vừa đi tù về vì tội trộm cắp, lại đi cướp
Đối tượng vừa đi tù về vì tội trộm cắp, lại đi cướp

VOV.VN - Ngày 3/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Ô Chợ Dừa đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp tài sản chỉ sau hơn 12 giờ gây án, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối tượng vừa đi tù về vì tội trộm cắp, lại đi cướp

Đối tượng vừa đi tù về vì tội trộm cắp, lại đi cướp

VOV.VN - Ngày 3/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Ô Chợ Dừa đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp tài sản chỉ sau hơn 12 giờ gây án, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

