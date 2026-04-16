Bắt giữ “siêu trộm” gây ra 12 vụ trộm cắp tại Hà Nội

Theo thông tin từ Công an xã Đan Phượng, TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Lưu Tuấn Mậu (SN 1990; trú tại thôn Thọ Vực, xã Đan Phượng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an xã Đan Phượng phát hiện Mậu đang trèo tường, đột nhập vào kho thiết bị điện của Công ty Cổ phần thiết bị điện MBT tại KCN Cầu Gáo.

Đối tượng Lưu Tuấn Mậu

Tại hiện trường, tổ công tác đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 1 kìm kim loại, 2 đôi găng tay len và 1 con dao - là những công cụ phục vụ việc đột nhập, trộm cắp.

Qua đấu tranh khai thác, Lưu Tuấn Mậu khai nhận trong ngày 9/4 đã thực hiện hành vi trộm cắp tại kho của Công ty MBT. Đáng chú ý, đối tượng còn thừa nhận đã gây ra thêm 11 vụ trộm cắp khác trên địa bàn.

Theo hồ sơ, Mậu là đối tượng có nhân thân xấu, từng có 2 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản nhưng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục tái phạm.

Hiện Công an xã Đan Phượng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các vụ việc liên quan và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.