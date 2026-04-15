中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt 2 đối tượng trộm cắp có nhiều tiền án tại Hà Nội

Thứ Tư, 20:42, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Thượng đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng nghiện, có nhiều tiền án, tiền sự, thu hồi tang vật cho bị hại.

Theo đó, Công an phường Phú Thượng (Hà Nội) cho biết đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng gồm Hà Nguyễn Đình Thanh (SN 1985) và Đỗ Hoàng Vinh (SN 1983), cùng tạm trú tại phường Thanh Liệt. Đây đều là các đối tượng nghiện, có nhiều tiền án, tiền sự, không có nghề nghiệp ổn định.

bat 2 doi tuong trom cap co nhieu tien an tai ha noi hinh anh 1
Đối tượng Hà Nguyễn Đình Thanh và Đỗ Hoàng Vinh

Trước đó, Công an phường Phú Thượng tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ. (trú trên địa bàn) về việc bị mất một chiếc xe đạp địa hình trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét và nhanh chóng xác định Thanh và Vinh là thủ phạm gây án.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, cả hai điều khiển xe máy lang thang qua nhiều tuyến phố, khi đến khu vực đường Nguyễn Hoàng Tôn phát hiện chiếc xe đạp của anh Đ. dựng trước một phòng tập gym, không có người trông giữ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau khi lấy trộm tài sản, các đối tượng mang bán chiếc xe với giá 7 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an phường Phú Thượng đã thu hồi tang vật, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: trộm cắp tài sản Hà Nội bắt đối tượng trộm xe đạp phường Phú Thượng nhiều tiền án tiền sự
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt gọn ổ nhóm "trộm nhí" thực hiện 11 vụ trộm trong 20 ngày

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Thượng vừa triệt phá thành công và làm rõ ổ nhóm thanh thiếu niên trộm cắp tài sản gồm 9 đối tượng. Nhóm này khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm xe tại nhiều địa bàn dân cư để lấy tiền "nướng" vào game.

Kẻ trộm xe đạp đã có 3 tiền án vẫn chưa tỉnh ngộ

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công vụ án trộm cắp, nhanh chóng bắt giữ đối tượng lấy trộm tài sản chỉ sau một thời gian ngắn tiếp nhận tin báo, thu hồi tang vật trả lại cho người dân.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật