Bắt 2 đối tượng trộm cắp có nhiều tiền án tại Hà Nội

Theo đó, Công an phường Phú Thượng (Hà Nội) cho biết đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng gồm Hà Nguyễn Đình Thanh (SN 1985) và Đỗ Hoàng Vinh (SN 1983), cùng tạm trú tại phường Thanh Liệt. Đây đều là các đối tượng nghiện, có nhiều tiền án, tiền sự, không có nghề nghiệp ổn định.

Đối tượng Hà Nguyễn Đình Thanh và Đỗ Hoàng Vinh

Trước đó, Công an phường Phú Thượng tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ. (trú trên địa bàn) về việc bị mất một chiếc xe đạp địa hình trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét và nhanh chóng xác định Thanh và Vinh là thủ phạm gây án.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, cả hai điều khiển xe máy lang thang qua nhiều tuyến phố, khi đến khu vực đường Nguyễn Hoàng Tôn phát hiện chiếc xe đạp của anh Đ. dựng trước một phòng tập gym, không có người trông giữ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau khi lấy trộm tài sản, các đối tượng mang bán chiếc xe với giá 7 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an phường Phú Thượng đã thu hồi tang vật, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.