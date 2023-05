Bắt giữ vụ vận chuyển gỗ lậu lớn ở vùng biên Gia Lai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 23/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Ia Grai phát hiện xe đầu kéo BKS: 43C-234.29 do Lê Anh Dũng (SN 1972, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) là tài xế và Nguyễn Thanh Cường (SN 1995, trú tại huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông) là phụ xe có dấu hiệu vận chuyển gỗ trái phép.

Trên xe đều là gỗ Kơnia không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng yêu cầu phương tiện dừng kiểm tra khi xe đầu kéo di chuyển đến khu vực gần ngã ba làng O, xã Ia O, huyện Ia Grai. Kết quả kiểm tra cho thấy, trên thùng xe chứa 23 lóng gỗ.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành phối hợp với lực lượng chức năng đưa người, phương tiện và tang vật về Công an xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai để lập biên bản.

Quá trình đo đạc, kiểm đếm phát hiện trên thùng xe số lượng tổng cộng 23 lóng gỗ, chủng loại gỗ kơ nia, khối lượng quy tròn là hơn 23m3.

Xe chở gỗ đang bị tạm giữ

Tiếp tục kiểm tra xung quanh hiện trường tập kết tại khu vực rừng cao su làng O, xã Ia O, lực lượng chức năng phát hiện còn nhiều lóng gỗ cành nhánh được cắt ngắn nằm rải rác, khối lượng đang được tiến hành đo đếm.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Anh Dũng và Nguyễn Thanh Cường và ra quyết định tạm giữ đối với Lê Anh Dũng và Nguyễn Thanh Cường để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật./.