Bắt giữ vụ vận chuyển thuê 19.200 điếu thuốc lá điện tử

Đêm 23/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại QL6, lực lượng Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh đã dừng, kiểm tra và phát hiện xe ô tô mang BKS 27F-00090 đi tuyến Điện Biên – Hà Nội do Đặng Văn Nhứ điều khiển, cùng với 2 phụ xe khác là Nguyễn Ngọc Cương, sinh năm 1986, trú tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ và Lò Văn Quỳnh, sinh năm 1989, trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên chở 70 hộp cát tông chứa 19.200 điếu thuốc lá điện tử không có hóa đơn hay giấy tờ liên quan.

Đặng Văn Nhứ tại cơ quan Công an

Đặng Văn Nhứ khai nhận vận chuyển cho một người khác với tiền công 30.000đ/hộp; khi đang trả khách tại Tiều khu 2, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) thì bị phát hiện, thu giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.