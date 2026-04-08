Bắt gọn ổ nhóm "trộm nhí" thực hiện 11 vụ trộm trong 20 ngày

Thứ Tư, 08:46, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Thượng vừa triệt phá thành công và làm rõ ổ nhóm thanh thiếu niên trộm cắp tài sản gồm 9 đối tượng. Nhóm này khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm xe tại nhiều địa bàn dân cư để lấy tiền "nướng" vào game.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 27/3/2026, Công an phường Phú Thượng tiếp nhận tin báo về một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Khu đô thị Ciputra. Nhận định tính chất vụ việc có tổ chức, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã làm rõ ổ nhóm thanh thiếu niên trộm cắp tài sản gồm 9 đối tượng. Điều đáng nói, các thành viên trong nhóm có tuổi đời còn rất trẻ, sinh từ năm 2009 đến 2012, trú tại các khu vực: Phường Xuân Đỉnh; Phường Đông Ngạc; Phường Phú Thượng

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận quen biết nhau thông qua các quán Internet trên địa bàn. Do thiếu sự quản lý của gia đình và ham mê chơi game, nhóm này đã rủ rê nhau đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân tại các khu dân cư và chung cư cao cấp (nơi thường chủ quan trong việc khóa xe) để ra tay.

Chỉ tính từ đầu tháng 3/2026 đến ngày 26/3/2026, ổ nhóm này đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp xe đạp và xe máy. Tài sản sau khi lấy trộm được mang đi bán rẻ, toàn bộ số tiền thu được đều đổ dồn vào việc chơi game, ăn uống và tiêu xài cá nhân.

Việc Công an phường Phú Thượng kịp thời làm rõ ổ nhóm thanh thiếu niên trộm cắp tài sản đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, không để xe ở những nơi vắng người qua lại mà không có khóa bảo vệ chắc chắn. Gia đình: Cần quan tâm, quản lý chặt chẽ giờ giấc và các mối quan hệ xã hội của con em mình, tránh để các em sa đà vào tệ nạn xã hội và dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: thanh thiếu niên trộm cắp tài sản trộm cắp tài sản tại Hà Nội 9 đối tượng 11 vụ trộm
Tin liên quan

Đối tượng vừa đi tù về vì tội trộm cắp, lại đi cướp
Đối tượng vừa đi tù về vì tội trộm cắp, lại đi cướp

VOV.VN - Ngày 3/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Ô Chợ Dừa đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp tài sản chỉ sau hơn 12 giờ gây án, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối tượng vừa đi tù về vì tội trộm cắp, lại đi cướp

Đối tượng vừa đi tù về vì tội trộm cắp, lại đi cướp

VOV.VN - Ngày 3/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Ô Chợ Dừa đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp tài sản chỉ sau hơn 12 giờ gây án, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Liên tiếp phá án trộm cắp ở Hà Nội: Thủ đoạn không ngờ của các đối tượng
Liên tiếp phá án trộm cắp ở Hà Nội: Thủ đoạn không ngờ của các đối tượng

VOV.VN - Ngày 3/4, Công an Hà Nội cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an các phường Yên Hòa và Đại Mỗ (Hà Nội) đã liên tiếp điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Liên tiếp phá án trộm cắp ở Hà Nội: Thủ đoạn không ngờ của các đối tượng

Liên tiếp phá án trộm cắp ở Hà Nội: Thủ đoạn không ngờ của các đối tượng

VOV.VN - Ngày 3/4, Công an Hà Nội cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an các phường Yên Hòa và Đại Mỗ (Hà Nội) đã liên tiếp điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

