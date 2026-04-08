Bắt gọn ổ nhóm "trộm nhí" thực hiện 11 vụ trộm trong 20 ngày

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 27/3/2026, Công an phường Phú Thượng tiếp nhận tin báo về một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Khu đô thị Ciputra. Nhận định tính chất vụ việc có tổ chức, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã làm rõ ổ nhóm thanh thiếu niên trộm cắp tài sản gồm 9 đối tượng. Điều đáng nói, các thành viên trong nhóm có tuổi đời còn rất trẻ, sinh từ năm 2009 đến 2012, trú tại các khu vực: Phường Xuân Đỉnh; Phường Đông Ngạc; Phường Phú Thượng

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận quen biết nhau thông qua các quán Internet trên địa bàn. Do thiếu sự quản lý của gia đình và ham mê chơi game, nhóm này đã rủ rê nhau đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân tại các khu dân cư và chung cư cao cấp (nơi thường chủ quan trong việc khóa xe) để ra tay.

Chỉ tính từ đầu tháng 3/2026 đến ngày 26/3/2026, ổ nhóm này đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp xe đạp và xe máy. Tài sản sau khi lấy trộm được mang đi bán rẻ, toàn bộ số tiền thu được đều đổ dồn vào việc chơi game, ăn uống và tiêu xài cá nhân.

Việc Công an phường Phú Thượng kịp thời làm rõ ổ nhóm thanh thiếu niên trộm cắp tài sản đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, không để xe ở những nơi vắng người qua lại mà không có khóa bảo vệ chắc chắn. Gia đình: Cần quan tâm, quản lý chặt chẽ giờ giấc và các mối quan hệ xã hội của con em mình, tránh để các em sa đà vào tệ nạn xã hội và dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.