Bắt hai người Trung Quốc trộm cắp hơn 300 triệu đồng trong siêu thị ở Bắc Ninh

Ngày 23/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lu Ji (29 tuổi) và Huang Rixue (35 tuổi, cùng ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc kẻ gian đột nhập phòng quỹ siêu thị Dabaco tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh và phá 2 két sắt, trộm cắp toàn bộ số tiền bên trong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Bắc Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng gây án.

Tang vật vụ án

Sau gần 48 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Bắc Ninh và Công an P. Quang Trung, TP Hải Dương đã bắt giữ 2 đối tượng gây án.

Bước đầu đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ: ngày 10/10, Lu Ji và Huang Rixue nhập cảnh Việt Nam rồi lưu trú tại khách sạn Amy thuộc phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Do không có tiền chi tiêu, 2 đối tượng đã bàn nhau trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 2h ngày 20/10, Huang Rixue và Lu Ji chuẩn bị xà cầy, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 99G1-037.22 đến khu vực gần siêu thị Dabaco, sau đó đột nhập vào bên trong, sử dụng xà cầy để phá khóa cửa kho siêu thị. Lợi dụng sự sơ hở của bảo vệ, 2 đối tượng tiếp tục lẻn vào phòng quỹ, dùng xà cầy phá 2 két sắt trộm cắp tiền và tẩu thoát.

Sau khi lấy được tiền, 2 đối tượng đã bỏ lại chiếc xe mô tô trên gần khách sạn Amy rồi bỏ trốn và lưu trú tại khách sạn Trường Thành, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng khai nhận trộm cắp khoảng 320 triệu đồng, sau đó mua 2 điện thoại Iphone 15 Pro Max, trả nợ và chi tiêu cá nhân, còn lại 92.930.000 đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án và tiếp tục đấu tranh làm rõ.