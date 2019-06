Bắt hàng tấn ma túy tại TPHCM: Hải quan và Công an tấn công tổng lực

Thời gian qua, liên tiếp các chuyên án ma tuý được triệt phá với số lượng ma tuý lên đến hàng tấn. Trong những chiến công trên mặt trận phòng chống ma túy phải kể đến sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an, hải quan.

Qua kiểm đếm số tang vật thu giữ trên 500 kg ma túy Ketamin.

Những ngày đầu tháng 5/2019, dư luận cả nước rúng động khi Đội Phòng Chống ma tuý hải quan TPHCM và các đơn vị công an bất ngờ triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia do Liu Ming Yang (quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc) cầm đầu với hơn nửa tấn Ketamine cao cấp trị giá 500 tỷ đồng. Theo ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM, đường dây của Liu Ming Yang hoạt động rất tinh vi, chúng liên tục thay đổi địa điểm nên gây khó khăn cho lực lượng phá án.

Tuy nhiên với quyết tâm cao nên ngay từ cuối năm 2018, trinh sát Cục Hải quan TPHCM đeo bám, lần theo dấu vết các lô hàng xuất khẩu, theo sát mọi di biến của đối tượng cầm đầu. Sau khi nắm được manh mối, Cục Hải quan TPHCM đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an và một số tỉnh thành lên kế hoạch triệt phá.

Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục Trưởng Cục Hải quan TPHCM kể lại, để bắt được nhóm đối tượng này, hai lực lượng mất 6 tháng lên lên kế hoạch đeo bám, canh chừng từ kho hàng đến tang vật vi phạm, hàng hoá xuất nhập cảnh ra vào nước mình: “Trong 6 tháng như vậy khó khăn rất bộn bề, nhưng phải nói rằng, tinh thần trách nhiệm sự phối hợp của hai lực lượng rất tốt”.

Ngày 10/5/2019, nhận tin báo nhóm Liu Ming Yang thuê người hàn gia cố 6 trục ru-lô các máy ép bao bì tại kho hàng huyện Bình Chánh, ông Đinh Ngọc Thắng nhận định, thời điểm “cất lưới” đã tới. 5 tổ công tác của Cục Hải quan TPHCM chuẩn bị 3 phương án phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy của Bộ Công an mật phục theo dõi.

Đối tượng Jhu Minh Jyun quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc, trong đường dây vận chuyện 500kg Ketamin bị bắt giữ.

Khi ôtô của nhóm Yang chạy đến kho hàng chuẩn bị vận chuyển chuyến ma túy thì bị lực lượng phối hợp bao vây, bắt quả tang. Ông trùm đường dây ma túy xuyên quốc gia Liu Ming Yang sa lưới pháp luật. Ông Đinh Ngọc Thắng khẳng định: Để có được sự thành công trong chuyên án này, ngoài nỗ lực không biết mệt mỏi của lực lượng Hải quan thì phải kể đến sự phối hợp ăn ý của lực lượng công an.

Đánh giá cao việc Cục Hải quan TPHCM phối hợp bắt giữ nửa tấn Katemin, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm ma tuý, Bộ Công an cho rằng, thành công của chuyên án chính là nhờ tinh thần hiệp đồng chặt chẽ của hai lực lượng: “Các kế hoạch triển khai thì chúng tôi đã làm nhiều, nhưng qua hơn 10 chuyên án lớn vừa triệt phá, Chính phủ vừa có quyết định 133, là tạo điều kiện cho Công an, Hải quan, Cảnh sát biển, Biên Phòng… phối hợp nhịp nhàng hơn để đồng bộ các giải pháp tấn công tổng lực các tội phạm về ma tuý”.

Theo thông tin từ Bộ Công an từ đầu năm 2019 đến nay, không chỉ Việt Nam mà các nước, như: Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines… cũng liên tục triệt phá nhiều chuyên án ma tuý rất lớn. Trong đó tại Thái Lan có vụ triệt phá lượng ma tuý lên đến 1,6 tấn. Khi Thái Lan đang ngăn chặn tốt việc thành điểm trung chuyển ma túy thì các băng nhóm chuyển sang Việt Nam. Khi Việt Nam đánh mạnh ma túy ở Tây Bắc thì các đường dây ma túy có xu hướng dạt xuống phía Nam và chúng chọn TPHCM làm điểm trung chuyển để thay thế. Đây là nỗi lo của lãnh đạo thành phố cũng như các ngành chức năng đặc biệt là Hải quan và Công an.

Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04) – Bộ Công an (C04).

Tội phạm về ma tuý, Công an TPHCM cho biết: Hiện nay, ngoài việc phối hợp với các lực lượng nhằm chủ động đánh chặn từ xa, không loại trừ phương án công an thành phố sẽ phối hợp với các nước bạn triệt phá các đầu mối sản xuất, cung cấp ma tuý ngay bên ngoài lãnh thổ. Bên cạnh đó, công an thành phố cũng sẽ có phương án tuyên truyền để người dân nhận biết được dấu hiệu của loại tội phạm này

“Công an TP sẽ triển khai nhiêu phương án trong đó tuyên truyền cho người dân, cơ quan nhà nước nhận biết những dấu hiệu để báo với lực lượng chức năng như: hoạt động kinh doanh kín tiếng, có kho bãi nhưng hoạt động cầm chừng có người nước ngoài tham gia nhất là những đối tượng quốc tịch Trung Quốc, Châu phi. Những hoạt động dụ dỗ lôi kéo người dân đi du lịch, cầm đồ hành lý dùm qua các cửa khẩu, nhận gửi các loại quà biếu qua các cửa khẩu”- . Thượng tá Trai nói.

Đối với ngành Hải quan, cải cách thủ tục hành chính trong thông quan xuất nhập khẩu các loại hàng hoá đang được quan tâm chú trọng. Tuy nhiên mặt trái của nó cũng tạo kẽ hở để tội phạm ma túy lợi dụng. Như các chuyên án ma túy vừa qua, mặc dù Hải quan đã kịp thời phối hợp với một số nước phát hiện nguồn ma tuý ngay khi cập cảng nhưng cũng cho thấy chúng ta còn nhiều vấn đề cần phải xử lý.

Bởi vậy, trong thời gian tới, ông Huỳnh Nam, Đội trưởng Đội kiểm soát phòng chống ma tuý Cục Hải quan TPHCM cho rằng, Đội kiểm soát phòng chống ma tuý sẽ tham mưu cho Cục Hải quan TPHCM xác định nhanh, tìm hiểu sâu, phân tích thông tin những tuyến đường này từ đó thông tin, cảnh báo cho tất cả các lực lượng để ngăn chặn hiệu quả hoạt buôn ma tuý qua đường xuất nhập khẩu.