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Bắt kẻ chở pháo hoa lậu liều lĩnh tông xe vào CSGT để bỏ chạy

Chủ Nhật, 11:09, 02/08/2026
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VOV.VN - Phạm Khắc V. dùng xe máy không biển số vận chuyển lượng lớn pháo hoa nổ nhập lậu liều lĩnh tông vào tổ CSGT Công an tỉnh Quảng Trị để bỏ chạy khi bị dừng xe.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa truy đuổi, khống chế và bắt giữ thành công người đàn ông chạy xe máy không biển số vận chuyển lượng lớn pháo hoa nhập lậu, liều lĩnh tông xe vào tổ công tác của lực lượng công an để bỏ chạy.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h50 ngày 1/8, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 9, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) do Trung tá Trần Đăng Tú - Phó Trưởng Trạm làm tổ trưởng, tiếp nhận nguồn tin từ cơ sở về một xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đen, không gắn biển số chạy theo hướng Lao Bảo - Đông Hà, chở nhiều thùng hàng màu đen, có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng cấm.

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Phạm Khắc V. sau khi bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ. (Ảnh: CSGT Quảng Trị)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác báo cáo Ban Chỉ huy Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để trinh sát, xây dựng phương án dừng phương tiện và phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) tổ chức kiểm tra.

Đến khoảng 22h15 cùng ngày, khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người lái xe máy không chấp hành mà điều khiển xe tông vào tổ công tác rồi bỏ chạy qua nhiều tuyến đường tại xã Hướng Hiệp.

Sau quá trình truy đuổi, đến khu vực Km 39+800 Quốc lộ 9, tổ công tác khống chế, dừng được phương tiện và xác định người chạy xe máy là Phạm Khắc V. (SN 1998, trú xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị).

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện phía sau xe chở 6 thùng được bọc nylon màu đen. Đấu tranh ban đầu, Phạm Khắc V. khai nhận số hàng trên là pháo hoa nổ nhập lậu do Trung Quốc sản xuất.

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Số pháo hoa nổ nhập lậu là tang vật của vụ án được lực lượng công an thu giữ. (Ảnh: CSGT Quảng Trị)

Tang vật cơ quan công an thu giữ gồm 54 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, với tổng trọng lượng khoảng 102kg. Tổ công tác Trạm CSGT Đakrông bàn giao Phạm Khắc V. cùng toàn bộ tang vật cho Công an xã Hướng Hiệp tiếp nhận, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân không tham gia vận chuyển, mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ, pháo nhập lậu; đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Nguyễn Vương/VTC News
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