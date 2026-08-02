Từng lĩnh án tù chung thân, tên cướp lại tái diễn trò “ăn bay”

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Hoàng (SN 1972; cư trú tại phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về tội “Cướp giật tài sản”.

Đối với lực lượng Công an và những người am hiểu án từ tại TP Hồ Chí Minh, cái tên Hoàng "Bác sĩ" không phải là xa lạ. Dù xuất thân trong một gia đình nề nếp, có cha làm bác sĩ và được ăn học tử tế, nhưng Hoàng lại sớm tha hóa, sa đà vào con đường đường phố và nổi danh trong giới tội phạm bởi sự ma mãnh, tàn nhẫn.

Nguyễn Huy Hoàng (tức Hoàng "Bác sĩ") tiếp tục bị bắt giữ vì hành vi cướp giật tài sản.

Giai đoạn 2006-2007, Hoàng "Bác sĩ" từng cầm đầu một băng nhóm cướp giật vô cùng nguy hiểm, chuyên "săn" các khách hàng vừa rút tiền tại các ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Băng nhóm này được tổ chức phân công vai trò hết sức tinh vi, từ việc giả làm khách giao dịch vào ngân hàng "tia mồi", đến việc đeo bám, ép xe, trực tiếp giật tài sản và cản đường người truy đuổi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, băng nhóm do Hoàng cầm đầu đã gây ra 9 vụ cướp giật táo tợn, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới gần 750 triệu đồng của người dân, gây hoang mang dư luận. Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đó, ngày 29/5/2008, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Huy Hoàng mức án chung thân.

Sự khoan hồng của pháp luật và những năm tháng cải tạo trong tù vẫn không đủ để thức tỉnh bản tính lưu manh của gã tướng cướp này. Sau khi chấp hành xong án phạt và trở về cộng đồng, Hoàng "Bác sĩ" không chịu tìm kiếm việc làm tử tế mà tiếp tục tái phạm nguy hiểm.

Nguyễn Huy Hoàng (Hoàng "Bác sĩ") tại hiện trường vụ việc.

Khoảng 0h ngày 2/5/2026, ông H.H.N (SN 1982) cùng vợ đang đi bộ trên đường Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận thì bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe mô tô áp sát từ phía sau, giật phắt chiếc túi xách đang kẹp bên người rồi tăng ga bỏ chạy. Đối tượng thực hiện cú "ăn bay" liều lĩnh này không ai khác chính là Nguyễn Huy Hoàng.

Bị cướp, ông N. đã bình tĩnh nhưng vô cùng kiên quyết, lao theo truy đuổi đối tượng. Thấy bị truy gắt, Hoàng "Bác sĩ" tỏ ra cực kỳ hung hãn, kéo lê nạn nhân trên mặt đường nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, sự manh động của gã cướp tái phạm đã bị chặn đứng. Khi đến khu vực trước số 12/5 Đào Duy Anh, chiếc xe của đối tượng bị ngã.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang làm nhiệm vụ tuần tra gần đó phối hợp cùng người dân xung quanh đã lập tức khống chế, quật ngã đối tượng tại chỗ và đưa về trụ sở Công an phường Đức Nhuận. Toàn bộ tài sản bị cướp giật đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra và trả lại cho người bị hại.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Huy Hoàng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.