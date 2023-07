Bắt kẻ siết cổ lái xe rồi cướp ô tô trong đêm

Ngày 13/7, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh điều tra truy bắt đối tượng Vũ Văn Hiển (SN 1993, trú tại thôn Hoàng La Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp xe ô tô xảy ra đêm ngày 12/7 trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa bàn xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý.

Đối tượng Hiển và tang vật.

Khoảng 2h ngày 12/7, Công an thành phố Phủ Lý nhận được thông tin của lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh và trình báo của anh Lê Văn Bình (SN 1989, trú tại xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị cướp tài sản.

Theo đó, quá trình lái xe ô tô chở một nam thanh niên thuê xe từ quận Hà Đông (TP Hà Nội) về huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), đến khu vực xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, người này yêu cầu lái xe dừng xe để đón bạn. Lợi dụng lúc lái xe không để ý, đối tượng bất ngờ dùng dây siết cổ lái xe vào ghế lái. Tài xế chống trả quyết liệt, thoát được ra ngoài xe và kêu cứu. Lúc này đối tượng cướp xe ô tô cùng tài sản trong xe bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Hà Nam triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng hình sự trên địa bàn thành phố để xác minh, truy bắt đối tượng.

Công an Hà Nam truy bắt nhanh đối tượng Hiển cướp tài sản.

Đến khoảng 10h45’ ngày 12/7, công an bắt giữ Vũ Văn Hiển (SN 1993 có HKTT: thôn Hoàng La Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Lực lượng chức năng thu giữ số tiền hơn 30 triệu đồng, 1 ô tô và giấy tờ đăng ký xe ô tô Hiển cướp của anh Bình cùng các tang vật có liên quan.

Hiện Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.