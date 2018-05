Bắt kẻ trộm tiền của khách khi đi giao dịch ngân hàng

Trước đó, vào ngày 2/5, chị Ngô Thị Hồng (33 tuổi, trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) đi xe máy đến giao dịch tại một Chi nhánh Ngân hàng ở huyện Lệ Thủy. Khi vào Ngân hàng, chị Hồng để xe máy trước sân, có bảo vệ coi giữ. Đối tượng Vũ và tang vật tại cơ quan công an (ảnh: CTV Thanh Tuấn/VOV-Miền Trung)

Khoảng 20 phút sau, chị Hồng quay lại xe thì phát hiện số tiền 9.000.000 đồng để trong cốp xe bị mất.

Từ đơn trình bày của bị hại, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an thị trấn Kiến Giang vào cuộc xác minh, điều tra. Qua truy xuất camera an ninh cùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Hoàng Chí Vũ là nghi phạm số 1 của vụ án.

Tại cơ quan Công an, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời đưa ra số tiền đã trộm được của chị Hồng. Hiện Công an huyện Lệ Thủy đang mở rộng điều tra vụ án./.