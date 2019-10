Bắt khẩn cấp 2 đối tượng “chôm” xe gắn máy

Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa ban hành Quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng trộm xe gắn máy bị công an bắt giữ.

Tối ngày 19/10, ông Huỳnh Văn Thịnh (56 tuổi, ngụ ấp Quang Khương, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo) khóa cửa cổng nhà đi ngủ, bên ngoài sân có để 5 xe mô tô. Đến sáng ngày hôm sau (20/10) khi thức dậy, chủ nhà phát hiện 2 chiếc xe mô tô “không cánh mà bay”, cửa cổng nhà bị cắt ổ khóa.

Nhận tin báo, công an huyện Chợ Gạo đã khẩn trương điều tra, xác minh và tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản này gồm: Võ Phú Vinh (24 tuổi) ngụ phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An) và Lê Trung Hiếu (18 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Qua lời khai của các đối tượng, cơ quan công an còn triệu tập nhiều đối tượng có liên quan để làm rõ gồm: Nguyễn Hoàng Kha, Huỳnh Văn Đảnh cùng ngụ phường 3, Thành phố Tân An, tỉnh Long An và thu giữ 2 mô tô trên để tiếp tục mở rộng điều tra./.